Карацев: Все равно, с кем играть в четвертьфинале Australian Open

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
В четвертом круге Карацев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
«В начале было тяжело, он очень быстро играл. Надо было найти возможность, как играть против него. Ближе к концу я начал чувствовать ритм.
Чувствую себя хорошо, но, конечно, устал. Я сделал все, что мог. Я играл неплохо, стараюсь каждый матч. Очень счастлив.
Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них», — приводит слова Карацева «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале соперником Карацева станет болгарин Григор Димитров.