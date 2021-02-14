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    Карацев: Все равно, с кем играть в четвертьфинале Australian Open

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    Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В четвертом круге Карацев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

    «В начале было тяжело, он очень быстро играл. Надо было найти возможность, как играть против него. Ближе к концу я начал чувствовать ритм.

    Чувствую себя хорошо, но, конечно, устал. Я сделал все, что мог. Я играл неплохо, стараюсь каждый матч. Очень счастлив.

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    • Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них», — приводит слова Карацева «Спорт-Экспресс».

    В четвертьфинале соперником Карацева станет болгарин Григор Димитров.

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