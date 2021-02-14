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    Тарпищев: Карацев сотворил очередное чудо

    Теннис Australian Open ATP Шамиль Тарпищев Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал сенсационный выход Аслана Карацева в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В четвертом круге Карацев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

    «Аслан — молодец. В первых двух сетах за счет агрессии и удачных действий в атаке соперник превосходил Карацева. Это связано с тем, что Аслан еще не вработался, его поддавливали напряжение и ответственность, он был несколько скован. Но потихоньку разыгрался и попал в ритм.

    Отмечу разумные технико-тактические действия: Аслан принимал близко к корту и часто первый мяч, так что противник уже не успевал к следующему. Особо отметил бы его игру на приеме. И когда ему удалось притушить агрессивность соперника и розыгрыши стали более длинными, постепенно инициатива стала переходить к Аслану.

    За счет плотности ударов он заставил соперника рисковать. Тот по натуре агрессор, поэтому пытался рвать игру. Но в конце матча преимущество уже было у Аслана. И даже в игре с лета наш теннисист во второй половине матча превосходил противника.

    Считаю, Карацев играл очень грамотно и разумно. К тому же он хорошо готов физически. Конечно, никто из специалистов не ожидал, что Аслан выиграет. Но он сотворил очередное чудо, молодец», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

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