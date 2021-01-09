Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира в Абу-Даби.

В поединке второго раунда россиянка обыграла британку Хитер Уотсон со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:3.

Теннисистки провели на корте два с половиной часа. Александрова 17 раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 10.

На счету ее соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своем матче нанесла поражение россиянке Вере Звонаревой — 6:4, 6:1.