Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев
globallookpress.com
В полуфинале российский теннисист в двух сетах обыграл канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:4).
Медведев семь раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из трех.
На счету Раонича 12 эйсов, одна двойная ошибка и один выигранный гейм на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.
В решающем матче турнира 8 ноября Медведев сыграет с победителем матча Рафаэля Надаля (Испания) и Александра Зверева (Германия).
Для 24-летнего россиянина завтрашний финал станет 14-м в карьере. Ранее Даниил выиграл семь титулов ATP и потерпел шесть поражений. 0