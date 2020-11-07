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    • Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже
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    Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже

    Теннис ATP Даниил Медведев Милош Раонич Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP Rolex Paris Masters, призовой фонд которого составляет почти 4 миллиона долларов.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В полуфинале российский теннисист в двух сетах обыграл канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:4).

    Медведев семь раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из трех.

    На счету Раонича 12 эйсов, одна двойная ошибка и один выигранный гейм на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

    В решающем матче турнира 8 ноября Медведев сыграет с победителем матча Рафаэля Надаля (Испания) и Александра Зверева (Германия).

    Для 24-летнего россиянина завтрашний финал станет 14-м в карьере. Ранее Даниил выиграл семь титулов ATP и потерпел шесть поражений. 0

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