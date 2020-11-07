Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже

Россиянинпробился в финал турнира ATP Rolex Paris Masters, призовой фонд которого составляет почти 4 миллиона долларов.

В полуфинале российский теннисист в двух сетах обыграл канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:4).

Медведев семь раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из трех.

На счету Раонича 12 эйсов, одна двойная ошибка и один выигранный гейм на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

В решающем матче турнира 8 ноября Медведев сыграет с победителем матча Рафаэля Надаля (Испания) и Александра Зверева (Германия).

Для 24-летнего россиянина завтрашний финал станет 14-м в карьере. Ранее Даниил выиграл семь титулов ATP и потерпел шесть поражений. 0