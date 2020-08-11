Звонарева не смогла преодолеть первый круг турнира в Лексингтоне

Российская теннисисткане смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Лексингтоне (США).

На этом этапе россиянка уступила американке Джессике Пегуле — 1:6, 7:5, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Звонарева совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Пегула в свою очередь совершила 6 эйсов, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Россиянка Анна Калинская смогла преодолеть квалификацию к турниру в Лексингтоне.

В финале квалификации Анна победила американку Усуэ Мэйтан Арконаду. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

В первом круге соперницей Калинской станет швейцарка Джил Тайхман. 0