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    Звонарева не смогла преодолеть первый круг турнира в Лексингтоне

    Теннис WTA Вера Звонарева Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Лексингтоне (США).

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева

    На этом этапе россиянка уступила американке Джессике Пегуле — 1:6, 7:5, 4:6.

    Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Звонарева совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Пегула в свою очередь совершила 6 эйсов, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

    Россиянка Анна Калинская смогла преодолеть квалификацию к турниру в Лексингтоне.

    В финале квалификации Анна победила американку Усуэ Мэйтан Арконаду. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

    В первом круге соперницей Калинской станет швейцарка Джил Тайхман. 0

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