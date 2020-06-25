ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахНа расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
  • 21:36
    • «Ростов» сыграет против тульского «Арсенала» основным составом — СМИ
  • 15:44
    • «Оренбург» подтвердил заражение коронавирусом шести игроков
  • 21:20
    • ЦСКА предложил контракт польскому вингеру — СМИ
  • 19:17
    • «Спартак» интересуется форвардом «Тулузы»
  • 18:05
    • Защитник «Пари Сен-Жермен» перешел в дортмундскую «Боруссию»
    Все новости спорта

    Чорич: У меня нет симптомов, чувствую себя хорошо

    Теннис ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Хорватский теннисист Борна Чорич, заразившийся коронавирусом рассказал о своем самочувствии.

    Борна Чорич
    Борна Чорич

    «Прошло несколько дней с тех пор, как мой тест на Covid-19 дал положительный результат. Я чрезвычайно благодарен за то, что все еще чувствую себя хорошо и у меня нет никаких симптомов.

    Большое вам спасибо за все те сообщения любви и поддержки, которые я получил за время изоляции. Я сделаю все возможное, чтобы оставаться в форме», — написал Чорич в Twitter.

    Напомним, Чорич заразился на выставочном турнире, который организовал Новак Джокович. Сербский теннисист позже также сдал положительный тест на коронавирус. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
  • 28/02/2020 в 16:53
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Сити»
  • 1.62
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подпортят ли лондонцы нервы «Ман Сити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Будут ли у «канониров» проблемы на «Сент-Мэри»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • По силам ли «Валенсии» крепкая команда из «Эйбара»?
  • «Эйбар» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» победил «Мальорку»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры 01:410
  • 16:54
    • Ветеран НБА Винс Картер завершил карьеру
  • 16:14
    • «Монако» покинули шесть футболистов
  • 21:05
    • Чорич: У меня нет симптомов, чувствую себя хорошо
    Фил Фоден и Н'Голо Канте Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» крупно обыграл «Шеффилд», «Ман Сити» в гостях у «Челси»Обзор матчей 31 тура АПЛ 00:220
    3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 20:50
    • Все судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирус
  • 20:39
    • Бюджет «Урала» в следующем сезоне останется на прежнем уровне
  • 20:20
    • Карпин пошутил над решением перенести матч «Краснодар» — «Динамо»
    Рики Пуч Футбол Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич Вчера в 13:480
  • 14:59
    • «Локомотив»: в команде нет зараженных после матча с «Оренбургом»
  • 11:28
    • Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
  • 20:04
    • Экс-игрок «Локомотива» ушел из «Эвертона»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Брага — Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Бетис — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие