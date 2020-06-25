Чорич: У меня нет симптомов, чувствую себя хорошо

Хорватский теннисист, заразившийся коронавирусом рассказал о своем самочувствии.

«Прошло несколько дней с тех пор, как мой тест на Covid-19 дал положительный результат. Я чрезвычайно благодарен за то, что все еще чувствую себя хорошо и у меня нет никаких симптомов.

Большое вам спасибо за все те сообщения любви и поддержки, которые я получил за время изоляции. Я сделаю все возможное, чтобы оставаться в форме», — написал Чорич в Twitter.

Напомним, Чорич заразился на выставочном турнире, который организовал Новак Джокович. Сербский теннисист позже также сдал положительный тест на коронавирус. 0