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    Тарпищев — о возобновлении тренировок: Чехарда и неравноценные возможности у спортсменов

    Теннис Шамиль ТарпищевКоронавирус в спорте
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о неравноценности подготовки к возобновлению сезона теннисистов в регионах России, в Москве и за рубежом.

    Шамиль Тарпищев
    Шамиль Тарпищев

    «С позиции регионального тенниса, надо преобразовывать единый календарный план мероприятий в систему соревнований — региональную, областную, межрегиональную, а потом нужно создавать турниры для роста молодёжного состава.

    Региональные турниры и чемпионат России тоже никто не отменял, только перенесли их. Есть ещё чемпионат Европы, который не пройдёт в июне.

    Значит, надо проводить его где-то в сентябре. Потребуются двойные усилия с целью индивидуализации планов подготовки.

    Надо учитывать, что многие страны раньше нас выходят на тренировочный процесс. Более того, календарь будет сужен.

    Надо распределить игроков так, чтобы они могли играть в разных странах в равноценных условиях.

    У нас 13 человек застряло за рубежом. Некоторые уже начали там тренироваться: Александрова — в Чехии, Медведев — во Франции, Рублёв — в Испании.

    А вот Хачанов — в Москве. Все в разных условиях. Всё решит мастерство индивидуальной подготовки.

    У теннисиста в год 34–36 недель соревнований, из которых в 25 нужно быть в форме. Представляете, какая чехарда и неравноценные возможности у разных спортсменов?

    Многие турниры "Большого шлема", где набирается больше всего очков, отменены. Только US Open, теоретически, может быть проведён. Трудно решить, кто туда поедет», — сказал Тарпищев «Чемпионату». 0

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