Медведев ждет возобновления сезона сразу со зрителями

Российский теннисистподелился мнением о возможном возобновлении турниров после пандемии коронавируса

«С теннисом тяжелее всего. В любом другом виде спорта команды путешествуют по одной стране, все время вместе находятся, вместе тренируются, можно придумать какие-то изоляции, что-то такое.

Теннис — международный вид спорта. Допустим, в сентябре почти все страны скажут, что справились с коронавирусом, а Аргентина скажет, что у нас все еще карантин. И как быть ATP-туру, если у Аргентины в топ-100 где-то пять человек, которые не смогут играть? Что им делать с очками? Возможно ли допустить, что лучшие грунтовики Аргентины не попадут на "Ролан Гаррос", потому что страна закрыта?

Я пока жду решение. Как только турниры начнутся, я буду готов рвать и метать.

Теннис без зрителей — это тяжело. В Индиан-Уэллс мы в последний день решили повеселиться и играли микст: я с Вероникой Кудерметовой против Карена Хачанова и Насти Павлюченковой. Мы играли на центральном корте и просто представили, каково играть вечернюю сессию, когда на пустых 10-тысячных трибунах только твой тренер, который тебя подбадривает. Это, конечно, ужасно.

Но мне кажется, что теннис начнется, только когда все будет пройдено. И я думаю, что сразу начнется со зрителями», — сказал Медведев в прямом эфире в Instagram с Марией Командной. 0