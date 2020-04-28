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    Медведев ждет возобновления сезона сразу со зрителями

    Теннис Даниил Медведев ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном возобновлении турниров после пандемии коронавируса

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «С теннисом тяжелее всего. В любом другом виде спорта команды путешествуют по одной стране, все время вместе находятся, вместе тренируются, можно придумать какие-то изоляции, что-то такое.

    Теннис — международный вид спорта. Допустим, в сентябре почти все страны скажут, что справились с коронавирусом, а Аргентина скажет, что у нас все еще карантин. И как быть ATP-туру, если у Аргентины в топ-100 где-то пять человек, которые не смогут играть? Что им делать с очками? Возможно ли допустить, что лучшие грунтовики Аргентины не попадут на "Ролан Гаррос", потому что страна закрыта?

    Я пока жду решение. Как только турниры начнутся, я буду готов рвать и метать.

    Теннис без зрителей — это тяжело. В Индиан-Уэллс мы в последний день решили повеселиться и играли микст: я с Вероникой Кудерметовой против Карена Хачанова и Насти Павлюченковой. Мы играли на центральном корте и просто представили, каково играть вечернюю сессию, когда на пустых 10-тысячных трибунах только твой тренер, который тебя подбадривает. Это, конечно, ужасно.

    Но мне кажется, что теннис начнется, только когда все будет пройдено. И я думаю, что сразу начнется со зрителями», — сказал Медведев в прямом эфире в Instagram с Марией Командной. 0

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