Надаль: Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке

Вторая ракетка мирапрокомментировал пауза из-за пандемии коронавируса в мире спорта.

«Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке, и это очень вредно для меня. Это плохо для любого профессионального спортсмена, и когда я снова начну играть, моя рука будет болеть во многих местах. В связи с этим риск получить травму после такого простоя намного выше, чем при регулярной физической активности. Если бы я мог тренироваться хотя бы по полчаса в день, играть в теннис, то тогда у меня была бы возможность не растерять форму.

Меня серьезно беспокоит нынешнее положение дел, ведь организму нужна активность. Конечно, дома я делаю все, что могу, но после резкой остановки организму будет сложно войти в ритм.

Я уверен, что мы сможем вернуться на прежний уровень. Но в зрелом возрасте сделать это будет труднее. Нужно искать в паузе и положительные моменты — например, появилась возможность восстановиться», — цитирует Надаля Mundo Deportivo. 0