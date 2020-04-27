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    Надаль: Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке

    Теннис Коронавирус в спорте ATP Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал пауза из-за пандемии коронавируса в мире спорта.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке, и это очень вредно для меня. Это плохо для любого профессионального спортсмена, и когда я снова начну играть, моя рука будет болеть во многих местах. В связи с этим риск получить травму после такого простоя намного выше, чем при регулярной физической активности. Если бы я мог тренироваться хотя бы по полчаса в день, играть в теннис, то тогда у меня была бы возможность не растерять форму.

    Меня серьезно беспокоит нынешнее положение дел, ведь организму нужна активность. Конечно, дома я делаю все, что могу, но после резкой остановки организму будет сложно войти в ритм.

    Я уверен, что мы сможем вернуться на прежний уровень. Но в зрелом возрасте сделать это будет труднее. Нужно искать в паузе и положительные моменты — например, появилась возможность восстановиться», — цитирует Надаля Mundo Deportivo. 0

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