Братья Брайан могут завершить карьеру из-за коронавируса

Американские теннисистыраздумывают о досрочном завершении карьеры.

Братья Брайан могут больше не выйти на корт globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Как сообщает Yahoo Sports, такое решение связано с неопределённостью, с которой столкнулись все теннисисты из-за пандемии коронавируса.

41-летние американцы планировали завершение карьеры на US Open 2020, однако теперь проведение турнира находится под вопросом — все соревнования, запланированные до 13 июля, отменены.

Напомним, братья Брайан — один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах «Большого шлема», шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008. 0