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    Братья Брайан могут завершить карьеру из-за коронавируса

    Теннис Коронавирус в спорте
    Американские теннисисты Боб и Майк Брайан раздумывают о досрочном завершении карьеры.

    Братья Брайан могут больше не выйти на корт
    Братья Брайан могут больше не выйти на корт

    Как сообщает Yahoo Sports, такое решение связано с неопределённостью, с которой столкнулись все теннисисты из-за пандемии коронавируса.

    41-летние американцы планировали завершение карьеры на US Open 2020, однако теперь проведение турнира находится под вопросом — все соревнования, запланированные до 13 июля, отменены.

    Напомним, братья Брайан — один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах «Большого шлема», шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008. 0

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