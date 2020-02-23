Циципас защитил титул на турнире в Марселе

Греческий теннисистстал победителем турнира в Марселе.

В финальном матче грек обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась полтора часа. На счету Циципаса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-поинтов из 9. Оже-Альяссим 3 раза подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 5.

В прошлом году Циципас тоже выиграл турнир в Марселе, переиграв в финале Михаила Кукушкина из Казахстана.

Для 21-летнего теннисиста этот титул стал первым в сезоне и пятым в карьере. 0