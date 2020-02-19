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    Халеп одолела Жабер в Дубае, отыграв матчбол

    Теннис WTA Симона Халеп Прогнозы на теннис
    Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дубае.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    В поединке второго раунда вторая ракетка мира одолела Онс Жабер из Туниса — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7).

    Теннисистки провела на корте два часа. В решающей партии румынка сначала вела 4:1, а затем уступала 5:6 на подаче соперницы. На тай-брейке Халеп отыграла матчбол.

    Симона выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 9. На счету Онс 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 8.

    За выход в полуфинал Халеп поспорит с белоруской Ариной Соболенко, которая переиграла Элизе Мертенс из Бельгии — 6:3, 6:3. 0

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