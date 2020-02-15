Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянкане смогла пробиться в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

В полуфинале российская теннисистка за час и 41 минуту в трех сетах проиграла Кики Бертенс из Голландии — 1:6, 6:4, 1:6.

Победительница семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и взяла шесть из 12 геймов на приеме.

Александрова записала в свой актив шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из семи.

В финале Бертенс сыграет с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, которая в полуфинале в трех сетах переиграла Марию Саккари из Греции — 3:6, 7:5, 6:1.

Ранее соперницы встречались на турнирах WTA один раз: в прошлом году в полуфинале в Хертогенбоше Бертенс была сильнее в двух сетах (6:4, 6:4). 0