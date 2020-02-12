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    Кузнецова: Я не вечна, играю уже долго, хочется отдохнуть

    Теннис Светлана Кузнецова WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свой вылет с St.Petersburg Ladies Trophy, где она уступила во втором круге Белинде Бенчич в двух сетах — 6:7 (4:7), 4:6.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    «Считаю, что теннис был очень достойный. Но мы играли на любимом покрытие моей соперницы. Я тоже в залах чувствую себя лучше с каждым годом.

    У меня к себе нет вопросов, я сделала все, что могла. Просто Белинда сейчас играет на очень хорошем уровне. Мне не хватило подачи, решительности и четкого плана в решающий момент.

    Со мной в команде Хавьер — испанский специалист, который много лет работал с Давидом Феррером.

    У меня два тренера, которые будут меняться в этом году — еще аргентинец. Также в моей команде есть физиотерапевт и тренер по физподготовке.

    Мне хотелось бы сыграть как можно больше. Каждый турнир очень важен, везде я могу заработать очки.

    Сейчас ожидаю ответ по wild-card на турнире в Дубае, на квалификацию ехать не считаю нужным. Wild-card в Доху мне подтвердили, еще будет Индиан-Уэллс, Майами. Дальше, надеюсь, получится сыграть за сборную.

    Я не вечна, уже играю долго. Хочется уже когда-нибудь отдохнуть. Не хочу зарекаться и говорить, что никогда не буду тренировать.

    Возможно, попробую, но и думаю заняться другими вещами. Верю в тот же психологический проект, так как есть запрос общества. Хочется приносить пользу людям, помогать им», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс». 0

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