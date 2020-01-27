Тарпищев: Медведеву не хватило хладнокровия в тактическом плане

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал поражения россиянинав матче четвертого раунда Australian Open против швейцарца

«Даниилу не хватило более рациональной игры. В принципе матч выигрывался при, повторюсь, более рациональной игре, Даниил свалился на более короткий обмен ударами, что позволило Вавринке играть в корт и иметь преимущество в розыгрыше.

Также Даниил неудачно сыграл тай-брейк. Помимо всего этого не хватило хладнокровия в тактическом плане. Если бы Медведев играл подлиннее и передавал бы игру при такой же мощности в разные точки — выиграл бы матч.

Со времен того, как Даниил обыгрывал Вавринку, ничего особо не изменилось. Медведев стал сильнее и был фаворитом матча, в отличие от прошлых. Вавринке нечего было терять, и он рисковал, и рисковал он очень удачно», — цитирует Тарпищева «Чемпионат». 0