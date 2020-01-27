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    Тарпищев: Медведеву не хватило хладнокровия в тактическом плане

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Станислас Вавринка Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения россиянина Даниила Медведева в матче четвертого раунда Australian Open против швейцарца Стэна Вавринки.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Даниилу не хватило более рациональной игры. В принципе матч выигрывался при, повторюсь, более рациональной игре, Даниил свалился на более короткий обмен ударами, что позволило Вавринке играть в корт и иметь преимущество в розыгрыше.

    Также Даниил неудачно сыграл тай-брейк. Помимо всего этого не хватило хладнокровия в тактическом плане. Если бы Медведев играл подлиннее и передавал бы игру при такой же мощности в разные точки — выиграл бы матч.

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    • Со времен того, как Даниил обыгрывал Вавринку, ничего особо не изменилось. Медведев стал сильнее и был фаворитом матча, в отличие от прошлых. Вавринке нечего было терять, и он рисковал, и рисковал он очень удачно», — цитирует Тарпищева «Чемпионат». 0

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