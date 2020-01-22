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    Кудерметова вылетела с Australian Open, Александрова вышла в третий круг

    Теннис Australian Open WTA Екатерина Александрова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Россиянка в трех партиях уступила представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо — 6:2, 1:6, 1:6.

    Матч продлился чуть более двух часов. Вероника три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

    В 1/32 финала Australian Open испанка встретится с эстонской теннисисткой Аннет Контавейт.

    Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Australian Open — 2020. Во втором раунде она уверенно обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:1, 6:3.

    Встреча продолжалась 63 минуты. Екатерина дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

    В третьем круге Александрова встретится с ещё одной чешкой, занимающей седьмое место рейтинга WTA, Петрой Квитовой. 0

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