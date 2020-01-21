Шварцман, Раонич, Баутиста Агут — во втором круге Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии завершились очередные матчи первого круга.

Испанец Роберто Баутиста-Агут в трех партиях обыграл соотечественника Фелисиано Лопеса. Во втором круге соперником Агуты станет победитель пары Пабло Андухар (Испания) — Майкл Ммо (США).

Аргентинец Диего Шварцман не испытал особых проблем в противостоянии с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом. Во втором круге Шварцман сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Норберт Гомбош (Словакия, Q).

Канадец Милош Раонич проиграл лишь шесть геймов в матче против итальянца Лоренцо Джустино и во втором круге сыграет с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) — Стефано Травалья (Италия).

Итальянец Фабио Фоньини одержал волевую победу над американцем Райлли Опелкой.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер обыграл американца Маркоса Гирона (7:5, 6:1, 6:2). В следующем раунде соперником немца станет грек Стефанос Циципас. 0