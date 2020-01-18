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    Калинская вышла в основную сетку Australian Open-2020

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    Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку Australian Open — 2020.

    Анна Калинская
    Анна Калинская

    В финале отборочного турнира она обыграла китаянку Ванг Синь — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

    Теннисистки провели на корте 2 часа. Калинская допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Китаянка в свою очередь допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

    Еще две россиянки потерпели поражения в финале квалификационного турнира. Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Словении Кайе Юван — 3:6, 3:6, а Варвара Грачева уступила шведке Юханне Ларссон — 5:7, 3:6.

    Матчи основной сетки начнутся 20 января. 0

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