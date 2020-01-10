Медведев: Матчи с Джоковичем всегда особенные

Российский теннисистподелился ожиданиями от матча с сербомв рамках полуфинального противостояния ATP Cup.

«Мне нравится играть с Новаком. Матчи с ним — это что-то особенное. Он один из трех лучших игроков в истории, поэтому, конечно, было здорово победить его несколько раз. Но впереди новая игра.

Каждый матч с ним получается трудным, и именно так ты прогрессируешь. Мне нравится играть с топ-теннисистами», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Вчера, 9 января, сборная России в четвертьфинале победила команду Аргентины со счетом 3:0. Сегодня Сербия оказалась сильнее Канады (3:0).

Полуфинальный матч пройдет 11 января. Медведев сыграет с Джоковичем, а Карен Хачанов — с Душаном Лайовичем. 0