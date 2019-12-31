Звонарева из-за травмы пропустит Australian Open

Российская теннисисткане примет участия в Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Спортсменка пропустит турнир из-за травмы левой кисти. Звонарева не выступила на Открытом чемпионате США 2019 года из-за этой же травмы.

35-летняя Звонарева занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 побед на турнирах WTA.

Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2010) и Уимблдона (2010). Также Звонарева является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в парном разряде. 0