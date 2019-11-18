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    Хачанов обыграл Чорича и принес России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса ATP Борна Чорич Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России обыграла команду Хорватии со счетом 2:0.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Во второй игре группы В россиянин Карен Хачанов за два с половиной часа обыграл хорвата Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

    Матчи на этой стадии продолжаются до двух побед. В первой встрече Андрей Рублев обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3.

    Тем не менее, по правилам соревнований состоится еще один матч в парном разряде.

    Следующим соперником россиян по группе В станет команда Испании.

    Напомним, с этого года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В финале турнира играют 18 команд, разделенных на шесть групп.

    Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал. 0

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