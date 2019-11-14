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    Циципас победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Греческий теннисист Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева, который является действующим чемпионом турнира, в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP — 6:3, 6:2.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    Встреча продлился 1 час 15 минут. В активе Циципаса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Зверев отметился 5 подачами навылет, 2 ошибками на подаче и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

    Таким образом, именно Циципас стал первым теннисистом из группы А, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира.

    Отметим, что эта победа оставляет Медведеву шансы на выход в полуфинал. Для этого Циципас должен обыграть Рафаэля Надаля, а сам Медведев в двух партиях победить Зверева. 0

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