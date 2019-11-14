Циципас победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Греческий теннисистпобедил немца, который является действующим чемпионом турнира, в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP — 6:3, 6:2.

Встреча продлился 1 час 15 минут. В активе Циципаса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Зверев отметился 5 подачами навылет, 2 ошибками на подаче и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Таким образом, именно Циципас стал первым теннисистом из группы А, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира.

Отметим, что эта победа оставляет Медведеву шансы на выход в полуфинал. Для этого Циципас должен обыграть Рафаэля Надаля, а сам Медведев в двух партиях победить Зверева. 0