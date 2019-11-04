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    Надаль стал первой ракеткой мира

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Карен Хачанов Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль в рейтинге ATP обошел серба Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвертой позиции. Его соотечественник Карен Хачанов опустился на 17-ю строчку.

    Рейтинг АТР от 4 ноября

    1 (2 — в прошлой версии рейтинга). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585

    2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8945

    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705

    5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025

    6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000

    7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945

    8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670

    9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540

    10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. ...

    17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

    23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584. 0

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