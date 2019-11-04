Надаль стал первой ракеткой мира

Рафаэль Надаль
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Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвертой позиции. Его соотечественник Карен Хачанов опустился на 17-ю строчку.
Рейтинг АТР от 4 ноября
1 (2 — в прошлой версии рейтинга). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000
7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670
9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540
10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. ...
17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584.
23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584.0