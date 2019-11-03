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    Барти выиграла Итоговый турнир WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Элина Свитолина Прогнозы на теннис
    Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Итогового турнира WTA в Шэньчжэне.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    В финальном поединке первая ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3.

    Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Барти отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-поинтами из 8. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

    Барти завершит год первой ракеткой мира, лидером по титулам (4), финалам (6), выигранным матчам (56) и призовым (11,3 миллиона долларов).

    Напомним, что в 2019 году Эшли стала чемпионкой турниров в Майами и Бирмингеме, а также выиграла Открытый чемпионат Франции. 0

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