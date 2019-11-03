Барти выиграла Итоговый турнир WTA

Эшли Барти
globallookpress.com
В финальном поединке первая ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Барти отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-поинтами из 8. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
Барти завершит год первой ракеткой мира, лидером по титулам (4), финалам (6), выигранным матчам (56) и призовым (11,3 миллиона долларов).
Напомним, что в 2019 году Эшли стала чемпионкой турниров в Майами и Бирмингеме, а также выиграла Открытый чемпионат Франции. 0