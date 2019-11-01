Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA

Украинская теннисисткав матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне обыграла американку

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10).

Элина 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету Софии 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

Свитолина одержала три победы в Пурпурной группе и с первого места вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Вторую путевку в полуфинал от Пурпурной группы получит победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния). 0