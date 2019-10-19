Скончался известный российский теннисист

Самый титулованный теннисист в истории Россиисообщил о смертив возрасте 52-х лет.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в Twitter.

Волков — бывший советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.

В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995), в 1998-м завершил профессиональную карьеру. С 2002 года Волков работал тренером сборной России, также он до 2007 года тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина. 0