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    Скончался известный российский теннисист

    ATP Вокруг тенниса Прогнозы на теннис
    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников сообщил о смерти Александра Волкова в возрасте 52-х лет.

    Александр Волков
    Александр Волков

    «В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в Twitter.

    Волков — бывший советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.

    В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995), в 1998-м завершил профессиональную карьеру. С 2002 года Волков работал тренером сборной России, также он до 2007 года тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина. 0

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