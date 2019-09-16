ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАУспех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
    Все новости спорта

    Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле

    WTA Маргарита Гаспарян Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на турнире в Сеуле (Южная Корея).

    Маргарита Гаспарян
    Маргарита Гаспарян

    В первом круге россиянка, посеянная под вторым номером, в двух партиях обыграла бельгийку Гретье Миннен — 6:4, 6:3.

    Матч продлился 1 час 27 минут. Александрова 9 раз подала навылет и взяла 3 гейма на приеме.

    Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Чой Чжи Хи (Южная Корея) — Кристина Плишкова (Чехия).

    Россиянка Маргарита Гаспарян также пробилась во второй круг теннисного турнира в Сеуле.

    В своем стартовом матче Гаспарян, получившая седьмой номер посева, обыграла немку Татьяну Марию — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

    Во втором круге россиянка сыграет либо с чешкой Денисой Аллертовой, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
  • 08/09/2019 в 18:00
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Ахмат»
  • 1.74
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют результативно
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удержится ли «Ростов» в группе лидеров?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 10:22
    • Головин: Тяжело сразу идти в топ-команду
  • 10:05
    • Кудерметова поднялась на две позиции в рейтинге WTA
  • 08:49
    • Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
  • 08:01
    • «Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие