Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисисткауспешно стартовала на турнире в Сеуле (Южная Корея).

В первом круге россиянка, посеянная под вторым номером, в двух партиях обыграла бельгийку Гретье Миннен — 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час 27 минут. Александрова 9 раз подала навылет и взяла 3 гейма на приеме.

Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Чой Чжи Хи (Южная Корея) — Кристина Плишкова (Чехия).

Россиянка Маргарита Гаспарян также пробилась во второй круг теннисного турнира в Сеуле.

В своем стартовом матче Гаспарян, получившая седьмой номер посева, обыграла немку Татьяну Марию — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Во втором круге россиянка сыграет либо с чешкой Денисой Аллертовой, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс. 0