Бьянка Андрееску поделилась своими впечатлениями после победы в US Open

Теннисистка из Канадырассказала о том, что чувствовала во время матча с, который проходил в рамках финала. Слова спортсменки появились на официальном сайте турнира.

«Что испытывала, когда Уильямс сравняла счёт во втором сете? Появились сомнения. Столько раз видела, как она отыгрывалась после 0:5, 1:5, 2:5. Просто следовала плану на игру. Ей удалось прибавить, и в этом Серене очень помогли трибуны.

Я не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала.

Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, ведь я готовилась принимать», — сказала Андрееску.

Напомним, что канадка выиграла со счетом 2:0 (6:3 и 7:5). 0