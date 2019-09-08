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    Бьянка Андрееску поделилась своими впечатлениями после победы в US Open

    WTA US Open
    Теннисистка из Канады Бьянка Андрееску рассказала о том, что чувствовала во время матча с Сереной Уильямс, который проходил в рамках финала US Open. Слова спортсменки появились на официальном сайте турнира.

    Бьянка Андрееску
    Бьянка Андрееску

    «Что испытывала, когда Уильямс сравняла счёт во втором сете? Появились сомнения. Столько раз видела, как она отыгрывалась после 0:5, 1:5, 2:5. Просто следовала плану на игру. Ей удалось прибавить, и в этом Серене очень помогли трибуны.

    Я не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала.

    Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, ведь я готовилась принимать», — сказала Андрееску.

    Напомним, что канадка выиграла со счетом 2:0 (6:3 и 7:5). 0

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