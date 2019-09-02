Осака не смогла защитить титул на US Open

Японская теннисисткапотерпела поражение в четвtртом круге Открытого чемпионата США. Она в двух партиях уступила представительнице Швейцарии— 5:7, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Первая ракетка мира выполнила 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Ее соперница не подавала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В 2018 году Осака выиграла US Open. В финальном матче она взяла верх над американкой Сереной Уильямс.

Соперницей Бенчич в четвертьфинале станет Донна Векич. Хорватка в четвертом круге одолела немку Юлию Гергес — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут.

Векич выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Гергес 21 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В личных встречах хорватке впервые за четыре матча удалось обыграть соперницу. 0