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    Федерер обыграл Эванса в 3-м круге Открытого чемпионата США

    US Open Роджер Федерер ATP
    Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В матче третьего круга пятикратный чемпион US Open разгромил британца Даниэля Эванса со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

    Роджер сделал 10 эйсов и семь брейков, ошибившись при подаче один раз. Эванс реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки.

    Этот матч стал первым на турнире для Федерера, который он выиграл в трех сетах. В двух предыдущих раундах он играл по четыре партии.

    Его следующим соперником станет победитель матча Давид Гоффин (Бельгия) — Пабло Каррено-Буста (Испания). 0

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