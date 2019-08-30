Федерер обыграл Эванса в 3-м круге Открытого чемпионата США

Швейцарецпробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матче третьего круга пятикратный чемпион US Open разгромил британца Даниэля Эванса со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

Роджер сделал 10 эйсов и семь брейков, ошибившись при подаче один раз. Эванс реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки.

Этот матч стал первым на турнире для Федерера, который он выиграл в трех сетах. В двух предыдущих раундах он играл по четыре партии.

Его следующим соперником станет победитель матча Давид Гоффин (Бельгия) — Пабло Каррено-Буста (Испания). 0