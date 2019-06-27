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    Александрова взяла у Плишковой всего два гейма

    WTA Екатерина Александрова Каролина Плишкова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал травяного турнира в Истбурне.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В четвертьфинальном поединке россиянка потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой — 2:6, 0:6.

    Встреча продолжалась 54 минуты. Александрова выполнила 3 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок, не заработав ни одного брейк-поинта. На счету Плишковой 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 10.

    За выход в финал Плишкова поспорит с голландкой Кики Бертенс, обыгравшей белоруску Арину Соболенко — 6:4, 3:6, 6:4.

    В другом полуфинале сыграют немка Анжелик Кербер и Онс Жабер из Туниса. 0

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