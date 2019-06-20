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    Родина покинула турнир в Бирмингеме

    Евгения Родина WTA Юлия Гергес
    Россиянка Евгения Родина завершила выступление на турнире в Бирмингеме.

    Евгения Родина
    Евгения Родина

    В матче второго круга 30-летняя спортсменка проиграла в двух сетах немке Юлии Гергес, посеянной под восьмым номером.

    Итоговый счет — 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут.

    Родина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и создала 1 брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету Гёргес 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

    Соперницей немки по четвертьфинальному поединку станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая неожиданно легко обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку — 6:2, 6:3. 0

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