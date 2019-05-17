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    Надаль разгромил Вердаско в Риме, Федерер снялся

    ATP Рафаэль Надаль Фернандо Вердаско Роджер Федерер Кеи Нисикори
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В четвертьфинальном поединке второй номер посева разгромил своего соотечественника Фернандо Вердаско — 6:4, 6:0.

    Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Надаля 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейк-поинтов из 8. Вердаско отметился 5 двойными ошибками и 1 брейком.

    Следующим соперником Рафаэля станет грек Стефанос Циципас, который вышел в полуфинал без борьбы, так как его соперник по 1/4 финала швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира.

    В еще одном матче аргентинец Диего Шварцман выиграл у японца Кеи Нисикори — 6:4, 6:2. 0

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