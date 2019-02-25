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    Звонарева и Александрова выиграли парный турнир в Будапеште

    WTA Вера Звонарева Екатерина Александрова
    Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева стали победительницами турнира в Будапеште в парном разряде.

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева
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    В финальном матче россиянки обыграли дуэт венгерской спортсменки Фанни Столар и британки Хизер Уотсон со счетом 6:4, 4:6, 10:7.

    Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Александрова и Звонарева подали навылет 3 раза, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету их соперниц 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

    34-летняя Звонарева завоевала девятый в карьере титул WTA в парном разряде, для 24-летней Александровой трофей стал первым на турнирах WTA. 0

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