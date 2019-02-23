Макарова проиграла финал парного разряда в Дубае

Теннисисткаиз Китайского Тайбэя и чешкастали победителями турнира в Дубае в парном разряде.

Екатерина Макарова wtatennis.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В финальном матче третья пара соревнований Се Шувэй/ Стрыцова в двух сетах обыграла седьмых сеяных, россиянку Екатерину Макарову и Люцию Градецку из Чехии, со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Се Шувэй/ Стрыцова ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Макарова и Градецка подали 2 эйса, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 6.

Се Шувэй выиграла 21-й титул в карьере в парном разряде, для Стрыцовой это 24-й парный трофей. 0