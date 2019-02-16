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    Медведев уступил Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме

    ATP Даниил Медведев Гаэль Монфис
    Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в финал турнира BN Amro World Tennis Tournament в Роттердаме (Голландия), призовой фонд которого составляет около 2 миллионов долларов.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В полуфинале турнира российский теннисист за 2 часа и 10 минут проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

    Монфис (33-я ракетка мира) четырежды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

    На счету Медведева (16) пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из пяти.

    Гаэль Монфис вышел в финал турнира, где ему будет противостоять победитель матча Кэй Нисикори (Япония, 7) — Станислас Вавринка (Швейцария, 68). 0

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