Медведев уступил Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме

Россиянинне сумел пробиться в финал турнира BN Amro World Tennis Tournament в Роттердаме (Голландия), призовой фонд которого составляет около 2 миллионов долларов.

Даниил Медведев twitter.com/ESPNtenis 1000 Фрибет для всех Забрать!

В полуфинале турнира российский теннисист за 2 часа и 10 минут проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Монфис (33-я ракетка мира) четырежды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету Медведева (16) пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из пяти.

Гаэль Монфис вышел в финал турнира, где ему будет противостоять победитель матча Кэй Нисикори (Япония, 7) — Станислас Вавринка (Швейцария, 68). 0