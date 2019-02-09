Вихлянцева принесла России первое очко в матче против Швеции

Наталья Вихлянцева
twitter.com/Tennisnyheter
В первой встрече российская теннисистка за час и 20 минут выиграла у шведки Юханны Ларссон со счетом 7:6 (7:1), 6:2.
Вихлянцева трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Ларссон ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.
Во второй игре Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Петерсон. В парном разряде Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова будут противостоять Мирьям Бьерклунд и Корнелии Листер.
Все матчи состоятся 9 февраля, победитель получит право играть в следующем сезоне во второй Мировой группе. 0