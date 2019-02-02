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    Касаткина: Это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт

    Дарья Касаткина WTA Вера Звонарева
    Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от соотечественницы Веры Звонаревой в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    «Сегодня чувствую себя лучше, чем вчера. Подцепила какой-то вирус. Вчера весь день оставалась в кровати.

    На самом деле, это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт и показать, я считаю, неплохой теннис.

    Вера играла очень хорошо. Она как будто стена. Ей трудно забить, особенно на таком покрытии. Мне самой нравится здесь играть, потому что на таком покрытии соперникам трудно мне забить.

    А Вера — тоже такая "стенка", вырвать у нее очко очень сложно. И сегодня она действительно показала хороший теннис.

    То, что я не была готова к матчу на 100%, сказалось на результате — это правда. Но это не отменяет того факта, что Вера провела действительно очень хороший матч и заслужила победу сегодня», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира. 0

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