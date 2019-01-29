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    Остапенко сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Петербурге

    WTA Елена Остапенко
    Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

    Елена Остапенко
    Елена Остапенко
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    В стартовом матче 22-я ракетка мира за час и 20 минут обыграла представительницу Франции Кристину Младенович — 6:1, 0:6, 6:0.

    Остапенко дважды подала на вылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

    На счету Младенович (44-я ракетка мира) ни одного эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

    Елена Остапенко вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова. 0

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