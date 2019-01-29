Остапенко сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Петербурге

Латвийская теннисисткавышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

Елена Остапенко twitter.com/JelenaOstapenk8 1000 Фрибет для всех Забрать!

В стартовом матче 22-я ракетка мира за час и 20 минут обыграла представительницу Франции Кристину Младенович — 6:1, 0:6, 6:0.

Остапенко дважды подала на вылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

На счету Младенович (44-я ракетка мира) ни одного эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

Елена Остапенко вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова. 0