Надаль разгромил Циципаса в полуфинале Australian Open

Испанский теннисистстал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

В полуфинальном поединке второй номер посева разгромил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время Надаль выполнил 5 подач навылет, заработал 28 «виннеров», допустил 14 невынужденных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов из 11.

На счету Циципаса 5 эйсов, 17 активно выигранных розыгрышей, 2 двойные и 22 невынужденные ошибки, а также 1 нереализованный брейк-поинт.

Надаль поборется за титул в Мельбурне с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуй (Франция). 0