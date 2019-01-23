Плишкова одолела Серену Уильямс, отыгравшись со счета 1:5 в третьем сете

Чешская теннисисткавышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

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В поединке 1/4 финала седьмая ракетка соревнований одолела американку Серену Уильямс — 6:4, 4:6, 7:5.

В третьей партии Серена вела 5:1, после чего проиграла шесть геймов кряду, не реализовав четыре матчбола.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Плишкова 9 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Уильямс 12 эйсов, 54 «виннера» и 37 неточностей.

За выход в финал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с японкой Наоми Осакой. 0