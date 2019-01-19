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    Серена Уильямс разгромила Ястремскую на AO

    Australian Open WTA Серена Уильямс
    Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
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    В поединке третьего раунда 16-я ракетка соревнований разгромила 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:1.

    Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. На счету Серены 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-поинтов из 12. Ястремская отметилась 2 эйсами и 8 двойными ошибками.

    За право выйти в четвертьфинал Уильямс поспорит со своей сестрой Винус Уильямс или румынкой Симонов Халеп.

    Украинка Элина Свитолина продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

    В поединке третьего раунда шестая ракетка турнира одолела китаянку Чжан Шуай — 4:6, 6:4, 7:5. В третьем сете украинка отыгралась со счета 0:3.

    Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету Элины 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 15. В активе ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 11.

    Следующей соперницей Свитолиной станет бельгийка Элизе Мертенс или американка Мэдисон Киз. 0

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