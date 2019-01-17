Чорич и Карреньо-Буста вышли в третий круг АО

Хорватский теннисист(11) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв во втором круге соревнований венгра— 6:4, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. На счету хорвата 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 4. В активе Фучовича 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5.

В третьем круге АО Чорич встретится с победителем матча Евгений Донской (Россия) — Филип Крайинович (Сербия).

В другом поединке испанец Пабло Карреньо-Буста (23) победил представителя Белоруссии Илью Ивашко — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

За выход в четвертый круг соревнований испанец встретится с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия) — Леонардо Майер (Аргентина). 0