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    Джокович обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

    Финал Мирового Тура ATP ATP Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне, призовой фонд которого составляет 8,5 миллиона долларов.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В матче второго тура в группе Густаво Куэртена сербский теннисист за час и 17 минут обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:1.

    Джокович единожды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. У Зверева девять эйсов и две двойные ошибки.

    На старте соревнований лидирующий в квартете Джокович победил американца Джона Иснера со счётом 6:4, 6:3, а идущий вторым Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

    В следующем матче серб 16 ноября сыграет с Чиличем, а немец в тот же день встретится с Изнером. 0

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