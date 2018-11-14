Джокович обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

Сербодержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне, призовой фонд которого составляет 8,5 миллиона долларов.

В матче второго тура в группе Густаво Куэртена сербский теннисист за час и 17 минут обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:1.

Джокович единожды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. У Зверева девять эйсов и две двойные ошибки.

На старте соревнований лидирующий в квартете Джокович победил американца Джона Иснера со счётом 6:4, 6:3, а идущий вторым Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

В следующем матче серб 16 ноября сыграет с Чиличем, а немец в тот же день встретится с Изнером. 0