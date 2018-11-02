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    Киз проиграла Ван Цян, но вышла в полуфинал «Элит Трофи»

    WTA Мэдисон Киз
    Американская теннисистка Мэдисон Киз потерпела поражения от китаянки Ван Цян в матче группового этапа «Элит Трофи» в Чжухае.

    Мэдисон Киз
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    Поединок группы Азалия завершился со счетом 6:1, 3:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте около полутора часов. Киз выполнила 2 подачи навылет и реализовала 4 брейк-поинта из 12. На счету Цян 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.

    Киз, Ван Цян и Дарья Касаткина одержали по одной победе на групповом этапе, но путевку в полуфинал получила американка, у которой лучше соотношение выигранных и проигранных сетов.

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