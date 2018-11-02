Киз проиграла Ван Цян, но вышла в полуфинал «Элит Трофи»

Американская теннисисткапотерпела поражения от китаянкив матче группового этапа «Элит Трофи» в Чжухае.

Поединок группы Азалия завершился со счетом 6:1, 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте около полутора часов. Киз выполнила 2 подачи навылет и реализовала 4 брейк-поинта из 12. На счету Цян 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.

Киз, Ван Цян и Дарья Касаткина одержали по одной победе на групповом этапе, но путевку в полуфинал получила американка, у которой лучше соотношение выигранных и проигранных сетов.

В полуфинале Киз сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. За другую путевку в финал поборются немка Юлия Гергес и австралийка Эшли Барти. 0