Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг.

В трех партиях россиянка одолела американку Элисон Риске — 5:7, 6:1, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Вероника 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За путевку в четвертьфинал Кудерметова сразится с Се Шувэй, получившей пятый номер посева.

Еще одна россиянка Евгения Родина в трех партиях уступила польке Магде Линетт — 6:2, 1:6, 4:6. 0