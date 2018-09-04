Макарова и Градецка не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде

Россиянкевместе с чешской теннисисткойне удалось пробиться в 1/2 финала Открытого чемпионата США в парном разряде.

В двух сетах Макарова и Градецка проиграли дуэту Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Победительницы сделали 4 эйса, допустили 2 ошибки на подаче и реализовали 5 из 9 брейков. На счету их соперниц 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Бабош и Младенович встретятся с победителями пары Анастасия Павлюченкова (Россия) / Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай). 0