Азаренко взяла верх над Гавриловой на US Open

Белорускавышла в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

Во втором раунде US Open белорусская теннисистка за час и 22 минуты обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:1, 6:2.

Азаренко ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 возможных. На счету Гавриловой 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 2 брейка из 3 возможных.

В следующем круге Азаренко, двукратная финалистка US Open, сыграет с победительницей матча между действующей обладательницей титула Слоан Стивенс и украинкой Ангелиной Калининой, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. 0