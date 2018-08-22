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    Шарапова вошла в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок года

    WTA Мария Шарапова Вокруг тенниса Серена Уильямс Каролин Возняцки Слоан Стивенс Гарбин Мугуруса Винус Уильямс Симона Халеп Анжелик Кербер
    Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

    Мария Шарапова
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    Доход Шараповой за прошедший год составил 10,5 миллиона долларов, из которых один миллион — призовые за выступления на теннисных турнирах, а еще 9,5 млн — прочие доходы (в том числе спонсорские контракты и бизнес). Россиянка вернулась в рейтинг после отсутствия в 2017 году.

    Возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes за период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года американка Серена Уильямс с доходом в 18,1 миллиона долларов, из которых всего 62 тысячи являются призовыми. Второй идет датская теннисистка Каролин Возняцки — 13 миллионов долларов, а замыкает тройку американская теннисистка Слоан Стивенс — 11,2 миллиона евро.

    Полный рейтинг Forbes выглядит следующим образом:

    1. Серена Уильямс (теннис, США) — 18,1 млн долларов;
    2. Каролин Возняцки (теннис, Дания) — 13 млн долларов;
    3. Слоан Стивенс (теннис, США) — 11,2 млн долларов;
    4. Гарбинье Мугуруса (теннис, Испания) — 11 млн долларов;
    5. Мария Шарапова (теннис, Россия) — 10,5 млн долларов;
    6. Венус Уильямс (теннис, США) — 10,2 млн долларов;
    7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон, Индия) — 8,5 млн долларов;
    8. Симона Халеп (теннис, Румыния) — 7,7 млн долларов;
    9. Даника Патрик (автоспорт, США) — 7,5 млн долларов;
    10. Ангелик Кербер (теннис, Германия) — 7 млн долларов. 0

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