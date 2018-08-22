Шарапова вошла в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок года

Доход Шараповой за прошедший год составил 10,5 миллиона долларов, из которых один миллион — призовые за выступления на теннисных турнирах, а еще 9,5 млн — прочие доходы (в том числе спонсорские контракты и бизнес). Россиянка вернулась в рейтинг после отсутствия в 2017 году.
Возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes за период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года американка Серена Уильямс с доходом в 18,1 миллиона долларов, из которых всего 62 тысячи являются призовыми. Второй идет датская теннисистка Каролин Возняцки — 13 миллионов долларов, а замыкает тройку американская теннисистка Слоан Стивенс — 11,2 миллиона евро.
Полный рейтинг Forbes выглядит следующим образом:
1. Серена Уильямс (теннис, США) — 18,1 млн долларов;
2. Каролин Возняцки (теннис, Дания) — 13 млн долларов;
3. Слоан Стивенс (теннис, США) — 11,2 млн долларов;
4. Гарбинье Мугуруса (теннис, Испания) — 11 млн долларов;
5. Мария Шарапова (теннис, Россия) — 10,5 млн долларов;
6. Венус Уильямс (теннис, США) — 10,2 млн долларов;
7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон, Индия) — 8,5 млн долларов;
8. Симона Халеп (теннис, Румыния) — 7,7 млн долларов;
9. Даника Патрик (автоспорт, США) — 7,5 млн долларов;
10. Ангелик Кербер (теннис, Германия) — 7 млн долларов. 0