Макарова успешно стартовала на турнире в Нью-Хейвене

Россиянкавышла во второй круг турнира Connecticut Open в Нью-Хейвене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.

В матче первого круга российская теннисистка за час обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:3.

Макарова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Плишковой 5 подач навылет, 3 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.

Во втором круге Екатерина встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая прошла американку Коко Вандевей (WC) со счётом 6:2, 4:6, 3:2 (отказ).

В другом матче белоруска Александра Саснович взяла верх над француженкой Кристиной Младенович в трёх партиях — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.

Саснович выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Младенович 11 подач навылет, 10 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Александры станет француженка Каролин Гарсия. 0